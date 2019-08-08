У Польщі затримали групу озброєних росіян

У Польщі арештували 24 учасників організованих озброєних злочинних угрупувань, затриманих кілька днів тому у Кракові. Серед них більшість є росіянами, передає РБК-Україна із посиланням на RMF 24.

Загалом у понеділок, 6 серпня, перед торговим центром M1 поліція затримала 26 осіб. Зазначається, що поліція прибула за якись час перед тим, як на парковці перед торговим центром, де вже були клієнти, в тому числі сім'ї з дітьми, мав відбутися бій банд.

У автомобілях затриманих чоловіків поліція виявила пускові снаряди, сокири та мачете, значну кількість вогнепальної зброї та боєприпасів, бейсбольних бит, а також значну кількість кокаїну.

Серед 26 затриманих - з яких наймолодшому 19 років - два поляки та двоє чеченців з польським громадянством. Інші - чеченці та вірмени. Деякі з них перебувають у Польщі нелегально, деякі мають дозвіл на тимчасове перебування.

Члени групи приїхали до Кракова з різних куточків Польщі, в тому числі із Сілезії чи Західної Померанії, а також із Західної Європи. Для деяких затриманих уже розпочато процедуру екстрадиції.

Нагадаємо, раніше у Польщі заарештували чеченця за підозрою в тероризмі.