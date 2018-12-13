ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Польщі заарештували чеченця за підозрою в тероризмі

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 22:19
У Польщі заарештували чеченця за підозрою в тероризмі
Фото: прапор "Ісламської держави" (twitter.com)

У Польщі повідомили, що росіянин був членом терористичних організацій і брав участь у боях на Близькому Сході в з'єднаннях ІДІЛ

Російський громадянин Альві А., виходець із Чечні, був заарештований на три місяці в Польщі за підозрою в тероризмі і участі в "Ісламській державі". Про це заявив прес-секретар польського Агентства внутрішньої безпеки Станіслав Жарин, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

У Польщі повідомили, що росіянин був членом терористичних організацій і брав участь у боях на Близькому Сході в з'єднаннях ІДІЛ. Після приїзду в Польщу він контактував з ісламськими радикалами, частина яких пізніше депортували - їх присутність розцінили як загрозу національній безпеці.

Агентство внутрішньої безпеки вважає, що Альві А. був членом групи, яка займала матеріально-технічним забезпеченням терористів. Його також підозрюють в організації незаконної міграції.

Нагадаємо, Вищий земельний суд Гамбурга у понеділок, 20 серпня, засудив 29-річного вихідця з Чечні, який проживав в Бремені, до чотирьох років і двох місяців тюремного ув'язнення за членство в терористичному угрупованні "Ісламська держава".

Також 21 січня суд у столиці Іраку Багдаді засудив до смертної кари громадянку Німеччини марокканського походження, яка причетна до діяльності "Ісламської держави".

В ООН заявили, що ІДІЛ карає людей на сході Сирії Коаліція в Сирії вбила одного з ватажків "Ісламської держави"
Новини України ПольшаІДІЛчеченцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся