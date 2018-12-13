У Польщі заарештували чеченця за підозрою в тероризмі

Фото: прапор "Ісламської держави" (twitter.com)

У Польщі повідомили, що росіянин був членом терористичних організацій і брав участь у боях на Близькому Сході в з'єднаннях ІДІЛ

Російський громадянин Альві А., виходець із Чечні, був заарештований на три місяці в Польщі за підозрою в тероризмі і участі в "Ісламській державі". Про це заявив прес-секретар польського Агентства внутрішньої безпеки Станіслав Жарин, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

У Польщі повідомили, що росіянин був членом терористичних організацій і брав участь у боях на Близькому Сході в з'єднаннях ІДІЛ. Після приїзду в Польщу він контактував з ісламськими радикалами, частина яких пізніше депортували - їх присутність розцінили як загрозу національній безпеці.

Агентство внутрішньої безпеки вважає, що Альві А. був членом групи, яка займала матеріально-технічним забезпеченням терористів. Його також підозрюють в організації незаконної міграції.

Нагадаємо, Вищий земельний суд Гамбурга у понеділок, 20 серпня, засудив 29-річного вихідця з Чечні, який проживав в Бремені, до чотирьох років і двох місяців тюремного ув'язнення за членство в терористичному угрупованні "Ісламська держава".

Також 21 січня суд у столиці Іраку Багдаді засудив до смертної кари громадянку Німеччини марокканського походження, яка причетна до діяльності "Ісламської держави".