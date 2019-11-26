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У Польщі затримали газових менеджерів за контракти з Росією

Новини » Політика     26.11.2019 - 14:47
У Польщі затримали газових менеджерів за контракти з Росією
Іллюстративне фото (notesfrompoland.com)

Польща веде підготовче провадження щодо газових угод, укладених з Російською Федерацією

У Польщі затримали колишніх членів правління компанії EuRoPol GAZ, яких звинувачують в укладенні невигідних контрактів на поставку російського газу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генеральної прокуритури Польщі.

Як зазначається, Польща веде підготовче провадження щодо газових угод, укладених з Російською Федерацією. Затримані Міхала Ш., Здіслава Й і Мирослава Д., які входили до складу правління з 20 січня 2010 року до 31 грудня 2010 року.

Їх звинувачують у заподіянні "значної шкоди EuRoPol GAZ шляхом зловживання наданими повноваженнями або невиконання обов'язків".

Повідомляється, що вони причетні до підписання угоди, де польська сторона зобов'язалася відмовитися від позову проти "Газпром експорту", ​​спрямованого в Міжнародний комерційний арбітражний суд при промисловій палаті Російської Федерації в Москві. У позові польська сторона вимагала оплати послуг з транспортування газу через Польщу в 2007 році.

Крім того, Польща запевнила "Газпром" у всіх зобов'язаннях з транспортування газу в період з 1 січня 2006 року по 31 грудня 2009 року.

EuRoPol GAZ є власником польської частини транзитного газопроводу Ямал-Європа. Вона була створена для надання послуг з транспортування природного газу через Польщу.

Нагадаємо, Польща обіцяє застосувати юридичні кроки, якщо Німеччина не враховуватиме її інтереси при імплементації газової директиви ЄС у ФРН щодо "Північного потоку-2".

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