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У Закарпатській області зі стріляниною затримали нелегалів

Новини » Надзвичайні події     24.04.2020 - 12:02
У Закарпатській області зі стріляниною затримали нелегалів
Фото: затримані (dpsu.gov.ua)

Всі затримані громадяни Афганістану

У Закарпатській області прикордонники зі стріляниною затримали дванадцятьох іноземців, які намагались незаконно перетнути кордон у Словаччину. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної прикордонної служби.

Їх затримали поблизу н.п. Кам’яниця Ужгородського району. Військовослужбовці ДПСУ здійснили декілька попереджувальних пострілів вгору, аби зупинити правопорушників.

Як зазначилось, всі затримані громадяни Афганістану. Жоден з них не мав із собою документів. Особи затриманих з’ясовуються.

Нагадаємо, у Львові невідомі в під'їзді житлового будинку застрелили валютника. Інцидент стався в під'їзді будинку на вулиці Академіка Павлова. Поліція встановила, що кілька чоловіків у балаклаві скоїли збройний напад на двох львів'ян.

Раніше повідомлялося, що в Броварському районі Київської області чоловік відкрив стрілянину по компанії, яка відпочивала поруч з озером. В результаті стрілянини кілька людей постраждало, їх госпіталізували з рваними ранами ніг.

Крім того, вночі в понеділок, 20 квітня, у Львівській області сталася поліційна погоня, під час якої застосували вогнепальну зброю. Поліція зупинила 22-річного водія на BMW іноземної реєстрації.

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Новини України СтрільбаЗакарпатська областьнелегалы
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