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У Польщі набули чинності нові правила в'їзду для українців

Польща, Понеділок 28 грудня 2020 11:09
У Польщі набули чинності нові правила в'їзду для українців
Фото: польсько-український кордон (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

З понеділка, 28 грудня, у Польщі набули чинності нові карантинні обмеження, в тому числі щодо в'їзду в країну для іноземних громадян. Нові обмеження будуть діяти до 17 січня.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Так, всіх іноземні громадяни, які в'їжджають до Польщі організованим транспортом, повинні пройти обов'язковий 10-денний карантин. Також заборонено вільне переміщення осіб у новорічну ніч: з 19:00 31 грудня до 6:00 1 січня.

Крім цього припинена робота торгових центрів, обслуговування в готелях, робота інфраструктури гірськолижних трас, а також обмежений доступ до спортивної інфраструктури.

Більш детальну інформацію про обмеження у Польщі можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, які категорії українців зможуть в'їхати до Польщі з 28 грудня.

Також повідомлялося, що Польща вводить загальнонаціональний карантин, який триватиме з 28 грудня по 17 січня.

Крім цього Польща зупинила авіасполучення з Великобританією у зв'язку з виявленим там новим штамом коронавірусу.

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