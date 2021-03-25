У Польщі посилюють карантин на тлі збільшення кількості COVID-хворих

У Польщі другий день поспіль фіксують антирекорд за кількістю хворих на коронавірус . У зв'язку з цим уряд прийняв рішення ввести додаткові обмеження.

Так, у Польщі заборонено робота меблевих і будівельних магазинів. При цьому в торгових точках обмежать допустима кількість покупців на 100 квадратних метрів. У великих магазинах це буде один чоловік на кожні 20 квадратних метрів.

Крім того, з суботи, 27 березня, до 9 квітня також зменшать допустима кількість людей в церквах. У святинях буде дозволено перебувати одному вірному на 20 квадратних метрів храмовій площі.

Також до 9 квітня будуть закриті перукарні та салони краси. Дитячі садки і ясла будуть закриті, однак вони будуть працювати тільки в області догляду за дітьми медичного та правоохоронного персоналу.

При цьому спортивні об'єкти будуть відкриті тільки для заняття професійним спортом.