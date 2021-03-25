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У Польщі посилюють карантин на тлі збільшення кількості COVID-хворих

Новость на русском → Варшава, Четвер 25 березня 2021 15:00
У Польщі посилюють карантин на тлі збільшення кількості COVID-хворих Фото: люди в масках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Польщі другий день поспіль фіксують антирекорд за кількістю хворих на коронавірус. У зв'язку з цим уряд прийняв рішення ввести додаткові обмеження.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Так, у Польщі заборонено робота меблевих і будівельних магазинів. При цьому в торгових точках обмежать допустима кількість покупців на 100 квадратних метрів. У великих магазинах це буде один чоловік на кожні 20 квадратних метрів.

Крім того, з суботи, 27 березня, до 9 квітня також зменшать допустима кількість людей в церквах. У святинях буде дозволено перебувати одному вірному на 20 квадратних метрів храмовій площі.

Також до 9 квітня будуть закриті перукарні та салони краси. Дитячі садки і ясла будуть закриті, однак вони будуть працювати тільки в області догляду за дітьми медичного та правоохоронного персоналу.

При цьому спортивні об'єкти будуть відкриті тільки для заняття професійним спортом.

Нагадаємо, у Польщі два дні поспіль фіксують збільшення нових випадків коронавірусу. Вперше з початку пандемії в Польщі щоденний показник нових заражень перевищив 30 тисяч.

Крім того, 17 березня уряд Польщі вирішив знову ввести локдаун по всій країні. З 20 березня закрили театри, торгові центри, кінотеатри, готелі, басейни, та різні спортивні установи. Школи повинні повернутися на дистанційне навчання не раніше 9 квітня.

Раніше в Польщі третю хвилю пандемії пов'язали з "британським" штамом коронавірусу.

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