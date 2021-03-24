У Польщі посилять коронавірусні обмеження на Великдень

Новий пакет обмежень стосуватиметься двох тижнів: тижня перед Великоднем (4 квітня) і тижня після свят.

За його словами, про нові обмеження буде повідомлено пізніше 25 березня. Глава польського уряду підкреслив, що при підготовці нових коронавірусних обмежень до уваги будуть прийматися кілька параметрів.

Зокрема, йдеться про добову кількість інфікованих, зайнятість COVID-ліжок, смертність від коронавірусу, і зайнятість ліжок з апаратами ШВЛ. Крім того, буде враховуватися ситуація з пандемією коронавірусу в інших країнах.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що країна "на всякий випадок, має бути готова до більш складних сценаріїв".