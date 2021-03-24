В Польше ужесточат коронавирусные ограничения на Пасху

Новый пакет ограничений будет касаться двух недель: недели перед Пасхой (4 апреля) и недели после праздников.

По его словам, о новых ограничениях будет сообщено позже 25 марта. Глава польского правительства подчеркнул, что при подготовке новых коронавирусных ограничений во внимание будут приниматься несколько параметров.

В частности, речь идет о суточном количестве инфицированных, занятости COVID-кроватей, смертности от коронавируса, и занятости коек с аппаратами ИВЛ. Кроме того, будет учитываться ситуация с пандемией коронавируса в других странах.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что страна "на всякий случай, должна быть готова к более сложным сценариям".