У Польщі запевняють, що мають інструменти для стягнення штрафу з "Газпрому"

Фото: Газпром (gazprom.ru)

Розмір штрафу - 57 млн доларів

Польща має інструменти, які допоможуть отримати штраф, накладений на російський "Газпром". Штрафні санкції пов'язані з будівництвом "Північного потоку-2".

Про це пише "Польське радіо".

За словами віце-міністра закордонних справ Павла Яблонського, цим питанням займатиметься Управління захисту конкуренції та споживачів.

"Ми маємо юридичні інструменти, щоб довести до стягнення штрафу, накладеного Управлінням захисту конкуренції та споживачів на "Газпром", - як у випадку арбітражного суду, так і в цьому випадку зможемо ефективно довести до стягнення штрафу", - сказав дипломат.

Нагадаємо, польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" майже на 213 мільйонів злотих (57 млн доларів) за відмову від співпраці в розслідуванні щодо проекту "Північний потік-2".

Раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович підтвердив, що Польща продовжує виступати проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Також проти будівництва газопроводу виступив прем’єр Польщі Матеуш Моравєцький.