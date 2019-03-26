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У Польщі українця звинуватили у вбивстві

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 14:46
У Польщі українця звинуватили у вбивстві
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Наразі українця арештували на прохання прокуратури

У Польщі громадянину України висунули обвинувачення в участі у бійці з використанням ножів, унаслідок чого загинув громадянин Грузії, який був одним з учасників сутички. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

Зазначається, що бійка за участі громадян України та Грузії, унаслідок якої одна особа загинула, а одна була госпіталізована, сталася у ніч з п’ятниці на суботу в селі Глісьно-Велике в Поморському воєводстві на півночі Польщі. Поліція затримала  трьох осіб.

"На цьому етапі провадження висунуто обвинувачення громадянину України. Двох грузинів, котрих затримано у справі, після допиту як свідків відпустили", - поінформував прокурор.

Українця підозрюють в участі у бійці з використанням небезпечного предмета, наслідком чого стала смерть одного з її учасників, 25-річного грузина. За цей злочин загрожує до 10 років позбавлення волі.

Прокуратура в Битуві попросила суд тимчасово арештувати підозрюваного українця. Прокурори хочуть такою висунути обвинувачення грузинові, який отримав поранення у бійці. Однак наразі це не дозволяє зробити стан його здоров’я. Згідно з інформацією лікарів, чоловік перебуває у комі.

Раніше Центральне слідче бюро поліції (CBŚP) спільно з Прикордонною службою Польщі затримали 16 осіб, підозрюваних в участі у банді, котра організувала незаконну міграцію для майже 500 іноземців. 

РБК-Україна писало, що у суботу, 23 березня, близько 22:00 в результаті наїзду автомобіля в населеному пункті Бжезінк у Польщі загинула група громадян України.

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