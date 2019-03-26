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В Польше украинца обвинили в убийстве

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 14:46
В Польше украинца обвинили в убийстве
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Украинца арестовали по просьбе прокуратуры

В Польше гражданину Украины предъявлено обвинение в участии в драке с использованием ножей, вследствие чего погиб гражданин Грузии, который был одним из участников столкновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что драка с участием граждан Украины и Грузии, в результате которой один человек погиб, а один был госпитализирован, произошла в ночь с пятницы на субботу в селе Глисьно-Вельке в Поморском воеводстве на севере Польши. Полиция задержала трех человек.

"На этом этапе производства предъявлено обвинение гражданину Украины. Двух грузин, которых задержали по делу, после допроса как свидетелей отпустили", - проинформировал прокурор.

Украинца подозревают в участии в драке с использованием опасного предмета, следствием чего стала смерть одного из ее участников, 25-летнего грузина. За это преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура в Битуве попросила суд временно арестовать подозреваемого украинца. Прокуроры хотят такой выдвинуть обвинение грузину, который получил ранения в драке. Однако пока это не позволяет сделать состояние его здоровья. Согласно информации врачей, мужчина находится в коме.

Ранее Центральное следственное бюро полиции (CBŚP) совместно с Пограничной службой Польши задержали 16 человек, подозреваемых в участии в банде, которая организовала незаконную миграцию для почти 500 иностранцев.

РБК-Украина писало, что в субботу, 23 марта, около 22:00 в результате наезда автомобиля в населенном пункте Бжезинк в Польше погибла группа граждан Украины.

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