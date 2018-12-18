У Польщі українця звинуватили у незаконному володінні зброєю

Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

В українця знайшли дев'ять пістолетів

Прокуратура у Поморському воєводстві в Польщі звинуватила громадянина України у незаконному володінні вогнепальною зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, 47-річного українця затримали у вересні цього року. У його автомобілі знайшли дев’ять пістолетів та майже 450 набоїв. Обвинувальний акт щодо нього розглядатиме Районний суд у Ґдині.

За словами очільниці Поморського відділу Національної прокуратури Олімпії Ґапанович, польські прикордонники зупинили авто Audi A8, за кермом якого був громадянин України, для перевірки. У його машині виявили коробку з чотирма пістолетами Glock, чотирма пістолетами V. Bernardelli 68, одним пістолетом FEG з глушником та 446 набоями.

Експерт з балістики після вивчення виявлених пістолетів ствердив, що це вогнепальна бойова зброя. Він також зазначив, що з пістолетів були стерті фабричні номери. Під час слідства не встановлено, що зброю використовували для вчинення злочинів на терені Польщі.

Громадянин України не мав дозволу на зброю. Прокуратура звинуватила чоловіка у незаконному володінні пістолетами. Його також звинуватили у використанні перероблених посвідчень особи інших людей. За ці злочини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У прокуратурі теж повідомили, що на момент затримання в українця знайшли п’ять мобільних телефонів, ще три виявили під час обшуку в його помешканні. За словами слідчих, вивчення рахунків показало численні з’єднання із іноземними номерами. Триває слідство.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Варшаві (Польща) сталася масова бійка між поляками і українцями.

Нагадаємо, неподалік міста Вишогруд Мазовєцького воєводства під колесами легкової автівки загинуло двоє пішоходів, одна з яких - громадянка України.