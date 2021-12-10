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У Польщі за добу зафіксовано понад 120 спроб прориву кордону: 8 мігрантів затримали

Автор: Іванна Шовкун

За добу 9 грудня мігранти 121 раз намагалися незаконно прорватися на територію Прикордонники затримали 8 біженців та склали постанови про виїзд з польської території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі у Twitter.

"Минулого дня 121 людина спробувала перетнути польсько-білоруський кордон. Польські офіцери ухвалили 8 постанов про виїзд з території Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники також зазначили, що група мігрантів з кількох людей намагалася проникнути до Польщі через пошкоджений паркан на ділянці, що охороняється, в Наревці.

За даними РАР, з початку року прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб незаконного перетину польського кордону з Білорусі. Лише у листопаді прорвати огорожі намагалися 8,9 рази.

Нагадаємо, на польсько-білоруському кордоні триває міграційна криза. Тому для допомоги Польщі Великобританія відправить ще 140 військових інженерів.

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Польша