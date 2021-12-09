ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міграційна криза на польському кордоні. Британія відправить ще 140 військових інженерів

Новость на русском →
Британія, Четвер 09 грудня 2021 16:58
Міграційна криза на польському кордоні. Британія відправить ще 140 військових інженерів
Автор: Іванна Шовкун

На польсько-білоруському кордоні триває міграційна криза. Тому для допомоги Польщі Велика Британія відправить ще 140 військових інженерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське Міністерство оборони.

"140 військових інженерів прямують до Польщі для надання спеціальної підтримки у відповідь на тиск незаконної міграції на кордоні з Білоруссю", - пише прес-служба відомства.

Зазначають, що фахівці 32-го інженерного полку Royal Engineers надаватимуть двосторонню підтримку Польщі, союзнику НАТО та ключовому європейському партнеру.

"Персонал підтримуватиме польські війська у вирішенні конкретних інженерних завдань уздовж кордону, включаючи підтримку інфраструктури та ремонт під'їзних доріг, а також підтримку при плануванні. Вони працюватимуть з кінця грудня, а розгортання триватиме до квітня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перші британські солдати на польсько-білоруському кордоні підтримують армію Польщі. Вони допомагають нести службу прикордонникам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
NEWS
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
DAILY
"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку