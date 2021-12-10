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В Польше за сутки зафиксировали более 120 попыток прорыва границы: 8 мигрантов задержали

Автор: Иванна Шовкун

За сутки 9 декабря мигранты 121 раз пытались незаконно прорваться на территорию Польши из Беларуси. Пограничники задержали 8 беженцев и составили постановления о выезде с польской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польши в Twitter.

"В минувший день 121 человек попытался пересечь польско-белорусскую границу. Польские офицеры приняли 8 постановлений о выезде с территории Республики Польша", - говорится в сообщении.

Пограничники также отметили, что группа мигрантов из нескольких человек пыталась проникнуть в Польшу через поврежденный забор на охраняемом участке в Наревке.

По данным РАР, с начала года пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток незаконного пересечения польской границы с территории Беларуси. Только в ноябре прорвать ограждения пытались 8,9 раза.

Напомним, на польско-белорусской границе продолжается миграционній кризис. Потому для помощи Польше Великобритания отправит еще 140 военных инженеров.

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