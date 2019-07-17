У Польщі здійснив аварійну посадку американський винищувач

Фото: американський винищувач F-15 (modernweapon.ru)

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

На авіабазі Повідзе в Польщі у середу, 17 липня, здійснив аварійну посадку американський винищувач F-15. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання RMF FM.

За словами представника Головного командування збройних сил Польщі підполковника Марека Павляка, причиною аварійної посадки став птах, який потрапив до двигуна винищувача під час польоту.

Зазначається, що в результаті інциденту пілот винищувача F-15 не постраждав. Після усунення причин несправності бойовий літак продовжив політ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Катарі у середу, 10 липня, сталося зіткнення двох тренувальних літаків військово-повітряних сил країни. Пілоти встигли катапультуватись. Причини зіткнення поки невідомі.

Також РБК-Україна писало, що у Німеччині під час навчального польоту зіткнулися два бойові винищувачі Eurofighter. Інцидент стався в північносхідної землі Мекленбург-Передня Померанія. За попередньою інформацією, пілоти винищувачів катапультувалися.

Крім того, чотири людини загинули під час аварії військового вертольота в Колумбії. Жертвами авіакатастрофи стали майор Педро Гранадос, капітан Девід Кінтеро, сержант Раміро Сантос і капрал Едуардо Гутьєррес.