У Польщі повідомили про першу смерть 14-річного підлітка у таборі мігрантів
У Польщі заявили про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні з Білоруссю. Йдеться про 14-річного підлітка, який помер від застуди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання oko.press.
Як інформують польські ЗМІ, інцидент стався у таборі мігрантів поряд із переходом до Кузниці.
"За словами двох мігрантів з Іраку у середу у таборі помер 14-річний курд. Білоруські служби забрали тіло. Він помер від застуди", - пишуть ЗМІ.
Вказано, що підлітка забрали білоруські прикордонники, довезли до лікарні, але врятувати його не змогли.
Разом з тим білоруська сторона спростовує цю інформацію.
"Держкордонкомітет Білорусі спростовує інформацію про загибель дитини серед мігрантів на білорусько-польському кордоні", - пишуть білоруські ЗМІ.
Зазначимо, нещодавно польські правоохоронці показали відео, на якому видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами. Відео було знято на кордоні з Польщею.
Нагадаємо, 8 листопада білоруські мігранти розбили на кордоні з Польщею наметовий табір.