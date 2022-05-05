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Репетиція ядерного удару. У Росії провели військові навчання поблизу країн ЄС

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Калінінград, Четвер 05 травня 2022 10:28
Репетиція ядерного удару. У Росії провели військові навчання поблизу країн ЄС Фото: у Росії провели військові навчання поблизу країн ЄС (roe ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія провела військові навчання в Калінінградській області, яка межує з Польщею і Литвою. Російська армія відрепетирувала використання тактичної ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Західного військового округу РФ.

Відзначається, що Росія випробувала комплекси "Іскандер", які використовують для запуску крилатих і балістичних ракет, в тому числі і з ядерною боєголовкою.

Російські ракетники потренувалися вражати цілі умовного противника, зокрема аеродроми, скупчення техніки і командні пункти, а також виводити комплекси з-під удару у відповідь.

Крім того, російські моряки в Балтійському морі відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Росії пригрозили, що знищуватимуть конвої з іноземною зброєю для України.

Також у російській розвідці впевнені, що Польща "готує возз'єднання" із Західною Україною.

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