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У Польщі на літаку з Києва спрацювала тривога. Шукали вибухівку

Автор: РБК-Україна

В аеропорту Варшави на літаку з Києва спрацювала сигналізація про загрозу вибуху. Перевірка не підтвердила наявність вибухівки в літаку.

Про це повідомляє місцевий портал tvp.info.

Повідомляється, що ввечері в суботу в аеропорту імені Фредеріка Шопена профільні служби вжили заходів після спрацьовування тривоги. Вибухівку шукали в літаку "Польських авіаліній", який прибув з Києва.

За словами прес-секретаря аеропорту Петра Рудського, тривога була хибною, роботи було завершено до 23:00 за місцевим часом, літаку нічого не загрожувало.

Відзначимо, до цього подібний випадок стався 5 квітня. Тоді в аеропорту Варшави понад 100 пасажирів і екіпаж літака Turkish Airlines евакуювали після повідомлення про те, що на борту може бути закладено бомбу. У підсумку ніяких підозрілих предметів на борту літака не виявили, а повідомлення виявилося неправдивим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові "замінували" чотири торгові центри і завод, в результаті чого довелося евакуювати понад 1 500 осіб.

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Новини України КиївПольшавзрывчаткаЛітак
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