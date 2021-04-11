У Польщі на літаку з Києва спрацювала тривога. Шукали вибухівку

В аеропорту Варшави на літаку з Києва спрацювала сигналізація про загрозу вибуху. Перевірка не підтвердила наявність вибухівки в літаку.

Повідомляється, що ввечері в суботу в аеропорту імені Фредеріка Шопена профільні служби вжили заходів після спрацьовування тривоги. Вибухівку шукали в літаку "Польських авіаліній", який прибув з Києва.

За словами прес-секретаря аеропорту Петра Рудського, тривога була хибною, роботи було завершено до 23:00 за місцевим часом, літаку нічого не загрожувало.