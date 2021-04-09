ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чергове "мінування": в Харкові евакуювали понад 1500 людей з чотирьох торгівельних центрів

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 15:36
Чергове "мінування": в Харкові евакуювали понад 1500 людей з чотирьох торгівельних центрів Фото: у Харкові замінували чотири торгівельні центри (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Харкові знову надійшло анонімне повідомлення про мінування торгівельних центрів. В ході перевірки довелося евакуювати 1515 людей.

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Інформація про закладення вибухівки надійшла до поліції 9 квітня на електронну пошту. Повідомлялося про "мінування" чотирьох торгівельних центрів, розташованих на проспекті Гагаріна, вулицях Героїв Праці, Льва Ландау і Клочківській, а також на заводі на Карачівському шосе.

Фахівці обстежили 44 600 кв. метрів приміщень, майже 6400 кв. метрів прилеглої території. Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявили.

РБК-Україна писало, що 6 квітня у Харкові повідомили про мінування двох торгівельних центрів. Під час перевірки правоохоронці евакуювали 1 739 людей.

5 квітня у Харкові обстежили три торгові центри після повідомлення про мінування. Евакуювали майже 2,5 тисячі персоналу і відвідувачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Харків мінування
NEWS
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні