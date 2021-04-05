В аеропорту Варшави через "мінування" провели евакуацію пасажирів

Понад 100 пасажирів і екіпаж літака авіакомпанії Turkish Airlines евакуювали через повідомлення про те, що на борту може бути закладена бомба. Борт прилетів до Варшави зі Стамбула.

За її словами, все вказує на те, що повідомлення про мінування було хибним.

"В аеропорту імені Шопена надійшла інформація про те, що на борту одного з літаків може бути вибуховий пристрій. Йде евакуація пасажирів", - сказала прес-секретар.

Жодних підозрілих предметів на борту літака не виявили.