У Польщі з самоізоляції втекли три українки, їм загрожує тюремний термін

Фото: жінка в масці (РБК-Україна)

У поліції поведінку жінок назвали безвідповідальною

У Польщі поліція розшукує трьох українок, які втекли з самоізоляції. Їм загрожує тюремний термін до восьми років.

Про це повідомляє Dziennik.

Повідомляється, що українки приїхали в Польщу кілька днів тому. Їх поселили з жінкою, у якої підтвердили зараження COVID-19. Пізніше вони втекли з-під карантину.

"Всі вони працювали на одному з підприємств у комуні Пшемент (Великопольське воєводство). Їх помістили на карантин, тому що в однієї з їх співмешканок був виявлений коронавірус. Однак жінки вирішили втекти з будинку, в якому вони перебували на самоізоляції", - повідомив представник поліції.

В правоохоронних органах таку поведінку жінок назвали безвідповідальною і додали, що за недотримання самоізоляції передбачено тюремне ув'язнення від шести до восьми років.

Нагадаємо, у квітні в Херсонській області з пункту обсервації втекли 15 осіб.

Крім того, з України намагалися виїхати сім порушників самоізоляції.

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Автор: РБК-Україна