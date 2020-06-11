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В Польше с самоизоляции сбежали три украинки, им грозит тюремный срок

Новости » Происшествия     11.06.2020 - 22:07
В Польше с самоизоляции сбежали три украинки, им грозит тюремный срок
Фото: женщина в маске (РБК-Украина)

В полиции поведение женщин назвали безответственным

В Польше полиция разыскивает трех украинок, которые сбежали с самоизоляции. Им грозит тюремный срок до восьми лет.

Об этом сообщает Dziennik.

Сообщается, что украинки приехали в Польшу несколько дней назад. Их поселили с женщиной, у которой подтвердили заражение COVID-19. Позже они сбежали из-под карантина.

"Все они работали на одном из предприятий в коммуне Пшемент (Великопольское воеводство). Их поместили на карантин, потому что у одной из их сожительниц был обнаружен коронавирус. Однако женщины решили сбежать из дома, в котором они находились на самоизоляции", - сообщил представитель полиции.

В правоохранительных органах такое поведение женщин назвали безответственным и добавили, что за несоблюдение самоизоляции предусмотрено тюремное заключение от шести до восьми лет.

Напомним, в апреле в Херсонской области из пункта обсервации сбежали 15 человек.

Кроме того, из Украины пытались выехать семь нарушителей самоизоляции.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ПольшаукраинцыКоронавирус
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