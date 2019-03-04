У Польщі розбився військовий винищувач

Винищувач Міг-29 розбився в центральній частині Польщі

В центральной части Польши разбился военный истребитель МиГ-29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.

Сообщается, что инцидент произошел в Мазовецком воеводстве. Пилоту удалось катапультироваться, его в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.

Также сообщается, что самолет упал в лесистую местность, в 1,5 километрах от ближайших зданий, в связи с чем катастрофа не привела к жертвам. Инцидентом займется польская Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Фото: место катастрофы истребителя в Польше (twitter.com/MSmolewski)

Напомним, в феврале в Японии во время летной подготовки исчез с радаров истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны. На борту самолета находились два человека, которых позже обнаружили живыми на спасательной шлюпке. По их словам, крушение произошло на пути в префектуру Ямагути.

До этого в районе индийского Джайсалмера разбился истребитель МиГ-27. Самолет разбился во время планового полета, пилот успешно катапультировался.