В Індії зазнав катастрофи винищувач Міг-27

Фото: винищувач Міг-27 (з відкритих джерел)

Пілот успішно катапультувався

В районі індійського міста Джайсалмер розбився винищувач Міг-27 місцевих ВПС. Про це заявили в Міноборони країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NDTV.

Як повідомляється, Міг-27 розбився під час планового польоту сьогодні ввечері, 12 лютого.

"Пілот успішно катапультувався", - йдеться в заяві представника міністерства.

До місця аварії винищувача направлені поліцейські, які перебувають на зв'язку з ВВС.

Раніше РБК-Україна писало, що в Стамбулі, в районі Чекмекой, розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули четверо людей.

21 січня пропав легкомоторний пасажирський літак, на борту якого міг перебувати футболіст англійського клубу Cardiff City, аргентинець Еміліано Сала. Одномоторний літак Piper Malibu зник в районі маяка Каскетс приблизно в 13 кілометрах від британського узбережжя. Пізніше знайшли уламки літака.