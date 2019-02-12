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В Індії зазнав катастрофи винищувач Міг-27

Новини » Надзвичайні події    12.02.2019 - 22:00
В Індії зазнав катастрофи винищувач Міг-27
Фото: винищувач Міг-27 (з відкритих джерел)

Пілот успішно катапультувався

В районі індійського міста Джайсалмер розбився винищувач Міг-27 місцевих ВПС. Про це заявили в Міноборони країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NDTV.

Як повідомляється, Міг-27 розбився під час планового польоту сьогодні ввечері, 12 лютого.

"Пілот успішно катапультувався", - йдеться в заяві представника міністерства.

До місця аварії винищувача направлені поліцейські, які перебувають на зв'язку з ВВС.

Раніше РБК-Україна писало, що в Стамбулі, в районі Чекмекой, розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули четверо людей.

21 січня пропав легкомоторний пасажирський літак, на борту якого міг перебувати футболіст англійського клубу Cardiff City, аргентинець Еміліано Сала. Одномоторний літак Piper Malibu зник в районі маяка Каскетс приблизно в 13 кілометрах від британського узбережжя. Пізніше знайшли уламки літака.

 

 

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