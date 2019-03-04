ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі розбився військовий винищувач

Новини » Надзвичайні події    04.03.2019 - 15:58
У Польщі розбився військовий винищувач
Фото: місце катастрофи винищувача в Польщі (twitter.com/MSmolewski)

Винищувач Міг-29 розбився в центральній частині Польщі

У центральній частині Польщі розбився військовий винищувач Міг-29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24.

Повідомляється, що інцидент стався в Мазовецькому воєводстві. Пілоту вдалося катапультуватися, його в задовільному стані доставили до лікарні.

Також повідомляється, що літак впав у лісисту місцевість, в 1,5 кілометрах від найближчих будівель, у зв'язку з чим катастрофа не призвела до жертв. Інцидентом займеться польська Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

 

Фото: місце катастрофи винищувача в Польщі (twitter.com/MSmolewski)

Нагадаємо, в лютому в Японії під час льотної підготовки зник з радарів винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил самооборони. На борту літака знаходилися дві особи, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці. За їх словами, аварія сталася на шляху до префектури Ямагуті.

До цього в районі індійського Джайсалмера розбився винищувач Міг-27. Літак розбився під час планового польоту, пілот успішно катапультувався.

 

У Гданську обрали нового мера
Новини України Польшакатастрофаистребители
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся