У Польщі розбився військовий винищувач

Фото: місце катастрофи винищувача в Польщі (twitter.com/MSmolewski)

Винищувач Міг-29 розбився в центральній частині Польщі

У центральній частині Польщі розбився військовий винищувач Міг-29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24.

Повідомляється, що інцидент стався в Мазовецькому воєводстві. Пілоту вдалося катапультуватися, його в задовільному стані доставили до лікарні.

Також повідомляється, що літак впав у лісисту місцевість, в 1,5 кілометрах від найближчих будівель, у зв'язку з чим катастрофа не призвела до жертв. Інцидентом займеться польська Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

Фото: місце катастрофи винищувача в Польщі (twitter.com/MSmolewski)

Нагадаємо, в лютому в Японії під час льотної підготовки зник з радарів винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил самооборони. На борту літака знаходилися дві особи, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці. За їх словами, аварія сталася на шляху до префектури Ямагуті.

До цього в районі індійського Джайсалмера розбився винищувач Міг-27. Літак розбився під час планового польоту, пілот успішно катапультувався.