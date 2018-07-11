У Польщі розбився гелікоптер, загинули двоє людей

Також у результаті аварії постраждала одна людина

Біля міста Ополе (Польща) розбився гелікоптер за 30 метрів від жилого будинку з трьома людьми на борту, у результаті двоє з пасажирів загинули. Про це повідомляє RMF24.

Як зазначається, гелікоптер розбився у селі Домецко, що поблизу Ополя. На його борту було троє людей. Він розбився за 60 метрів від траси і за 30 метрів від жилого будинку.

Повідомляється, що загинули двоє людей, які були на борту гелікоптера. За життя третього пасажира борються медики.

На місці події працюють рятувальники і поліція. Причини падіння гелікоптера наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в аеропорту "Бориспіль" екстрено сів літак.

Відзначимо, що при здійсненні аварійної посадки ніхто з людей, які знаходились на борту повітряного лайнера не постраждав.