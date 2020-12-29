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У Польщі розбився дельтаплан з контрабандою, затримали українця

Автор: Дмитро Левицький

Польські прикордонники заявили про виявлення українського дельтаплану з контрабандою, який розбився на кордоні. Інцидент стався ще 21 грудня.

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Про інцидент повідомила Прикордонна служба Польщі.

Минулого понеділка польські прикордонники помітили дельтаплан, який летів на низькій висоті на територію Польщі. Прикордонники вирішили прослідкувати за його польотом, оскільки запідозрили, що це можуть бути контрабандисти.

Поблизу міста Волчин польські прикордонники виявили розбитий дельтаплан, навколо якого були розкидані коробки з контрабандними сигаретами. Пілотом дельтаплану виявився 44-річний українець, його госпіталізували з травмами. Пілота вже затримали.

Як розповіли прикордонники, у коробках, які перевозив дельтаплан, було 8000 пачок контрабандних цигарок. Прикордонники вважають, що коробки з цигарками українець планував скинути біля річки Буг, після чого повернутися на українську територію.

Нагадаємо, нещодавно українських прикордонників викрили на "кришуванні" контрабанди з Білорусі. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 75 тисяч пачок цигарок та декілька кілограмів бурштину.

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