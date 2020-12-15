Прикордонників спіймали на "кришуванні" контрабанди з Білорусі

Фото: на Рівненщині викрили контрабанду (прес-служба СБУ)

Служба безпеки України викрила на Рівненщині прикордонників на систематичному "кришуванні" контрабанди з Білорусі. Співробітники вилучили понад 75 000 пачок цигарок та майже 5 кілограмів бурштину.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що 15 фігурантів справи, серед яких посадовці Держприкордонслужби, організували канал контрабанди до України. Продукцію завозили через так званий "зелений кордон". Товар зберігали в одному з державних лісгоспів для продажу в Україні.

Правоохоронці зафіксували отримання грошей прикордонниками, а також надання хабарів посадовцю ДПСУ. Кількох учасників затримали під час надання хабара за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

У Рівненській та Волинській областях вилучили понад 75 000 пачок цигарок, завезених з Білорусі, та бурштин-сирець вагою майже 5 кілограмів. Також блокували спробу перевезти через кордон ще 225 000 пачок цигарок іноземного виробництва. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, восени 2019 року Державний митний комітет Білорусі розкрив схему переміщення зброї з України в Росію через територію республіки. Митники перевірили інформацію про переміщення зброї з України до Литви, а далі більш великими партіями - в Росію.

РБК-Україна писало, що в Одеській області прикордонники виявили спробу контрабанди сигарет на 23 мільйони гривень. Їх намагалися провезти під виглядом чаю.