В Польше разбился дельтаплан с контрабандой, задержали украинца

Польские пограничники заявили об обнаружении украинского дельтаплана с контрабандой, который разбился на границе. Инцидент произошел еще 21 декабря.

Об инциденте сообщила Пограничная служба Польши.

В прошлый понедельник польские пограничники заметили дельтаплан, который летел на низкой высоте на территорию Польши. Пограничники решили проследить за его полетом, поскольку заподозрили, что это могут быть контрабандисты.

Вблизи города Волчин польские пограничники обнаружили разбитый дельтаплан, вокруг которого были разбросаны коробки с контрабандными сигаретами. Пилотом дельтаплана оказался 44-летний украинец, его госпитализировали с травмами. Пилота уже задержали.

Как рассказали пограничники, в коробках, которые перевозил дельтаплан, было 8000 пачек контрабандных сигарет. Пограничники считают, что коробки с сигаретами украинец планировал сбросить около реки Буг, после чего вернуться на украинскую территорию.

Напомним, недавно украинских пограничников уличили в "крышевании" контрабанды из Беларуси. Во время обысков правоохранители изъяли более 75 тысяч пачек сигарет и несколько килограммов янтаря.