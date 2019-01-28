У Польщі розповіли, скільком українцям відмовили у в'їзді за 2018

Минулого року до Польщі не пустили 47 тис. українців

За минувший год Польша отказала во въезде почти 47 тыс. граждан Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Агнешка Голиас, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По ее словам, всего за прошлый год Польша отказала во въезде более 77 тыс. иностранцев. Чаще всего отказывали в пересечении границы гражданам Украины (46,7 тыс.), России (20,2 тыс.) и Беларуси (5,5 тыс.).

Голиас добавила, что главными основаниями для отказов во въезде в страну были отсутствие действительной визы или документа пребывания, документов, подтверждающих цель въезда, и необходимых средств. Кроме того, согласно статистике, фальшивые документы для пересечения польской границы или для пребывания в стране использовали чаще всего украинцы - 1138 человек. Еще почти 20 тыс. граждан Украины получили отказ из-за нелегального трудоустройства.

Напомним, ранее сообщалось, что международную защиту в Польше за год получили почти 100 украинцев.

Ранее РБК-Украина писало, что из общего количества украинских трудовых мигрантов в Польше легально работает лишь половина.