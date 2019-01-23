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Міжнародний захист у Польщі за рік отримали майже 100 українців

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 16:20
Міжнародний захист у Польщі за рік отримали майже 100 українців
Ілюстративне фото (pixabay.com-kaboompics)

Всього міжнародний захист у 2018 році у Польщі просили 466 українців

Протягом минулого року 95 громадян України отримали міжнародний захист у Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

Як зазначається, у 2018 році клопотання про надання міжнародного захисту в Польщі подали понад 4 тис. іноземців, з яких 406 людей виконали усі необхідні умови.

Найбільше клопотань про надання міжнародного захисту торік склали громадяни Росії (2,7 тис. осіб), України (466 осіб) і Таджикистану (144 особи). У свою чергу, найбільше позитивних рішень отримали громадяни України (95 осіб), Росії (79 осіб) та Іраку (27 осіб).

212 іноземців отримали так званий національний захист у вигляді дозволу на толерантне перебування або з гуманітарних причин. Негативні рішення отримало приблизно 2,1 тис. іноземців.

Також повідомляється, що серед іноземців, котрі клопоталися про статус біженця, майже половину склали неповнолітні та жінки. За словами Управління у справах іноземців, це найбільший показник у Європі.

Міжнародний захист надається іноземцям у випадках, якщо у країні його походження людині загрожує переслідування або є очевидний ризик її життю і здоров’ю.

Раніше РБК-Україна писало, що із загальної кількості українських трудових мігрантів у Польщі легально працює лише половина.

Нагадаємо, у Гданську (Польша) затримали трьох громадян України після того, як у місті поранили ножем громадянина Білорусі. 

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