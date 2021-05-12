У Польщі сталася ДТП з українцями, загинула дитина

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю українців. В результаті аварії загинула 9-річна дитина.

Про це повідомляє регіональна служба порятунку Польщі .

Аварія сталася в населеному пункті Слодкув-Другий Люблінського воєводства у вівторок, 11 травня. За інформацією поліції, автомобіль Seat, в якому знаходилися троє українців, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

"Водій вантажівки зумів проїхати частково по узбіччю, уникнувши лобового зіткнення. У ДТП постраждав 9-річний хлопчик, який подорожує на задньому сидінні. Дитина отримала масштабні травми голови. Попри зусилля рятувальників, життя дитини врятувати не вдалося", - повідомили польські рятувальники.

За даним фактом правоохоронці Польщі порушили справу.