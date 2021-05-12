У Польщі сталася ДТП з українцями, загинула дитина

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю українців. В результаті аварії загинула 9-річна дитина.
Аварія сталася в населеному пункті Слодкув-Другий Люблінського воєводства у вівторок, 11 травня. За інформацією поліції, автомобіль Seat, в якому знаходилися троє українців, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.
"Водій вантажівки зумів проїхати частково по узбіччю, уникнувши лобового зіткнення. У ДТП постраждав 9-річний хлопчик, який подорожує на задньому сидінні. Дитина отримала масштабні травми голови. Попри зусилля рятувальників, життя дитини врятувати не вдалося", - повідомили польські рятувальники.
За даним фактом правоохоронці Польщі порушили справу.
Нагадаємо, в кінці березня в Польщі сталася ДТП за участю автобуса з українцями. В результаті аварії загинув один з пасажирів, ще четверо травмувалися.
Приблизно на тій же ділянці автошляху в Польщі на початку березня сталася ще одна смертельна аварія за участю українського автобуса. Тоді загинули п'ятеро людей, 35 - були госпіталізовані.