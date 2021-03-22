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У Польщі потрапив в аварію автобус з українцями, є загиблий та травмовані

Новость на русском → Кашичі, Понеділок 22 березня 2021 08:28
У Польщі потрапив в аварію автобус з українцями, є загиблий та травмовані Фото: ДТП у Польщі (rmf24.pl)
Автор: Анастасія Рокитна

У Польщі на території Підкарпатського воєводства сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю українського автобуса з українцями. В результаті загинув один з пасажирів, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомляє RMF24.

Аварія сталася на трасі А4 біля села Кашичі вночі у неділю. В автобусі було загалом 10 людей. З них одна загинула, ще четверо отримали травми. Чи всі вони були громадянами України - не повідомляють.

За попередньою інформацією, автобус врізався у загорожу та вилетів у кювет.

У Польщі потрапив в аварію автобус з українцями, є загиблий та травмованіФото: ДТП у Польщі (rmf24.pl)

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Також РБК-Україна писало, що на сході Польщі в місті Люблін сталася ДТП, в результаті якої двоє громадян України загинули.

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