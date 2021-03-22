У Польщі потрапив в аварію автобус з українцями, є загиблий та травмовані

У Польщі на території Підкарпатського воєводства сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю українського автобуса з українцями. В результаті загинув один з пасажирів, ще четверо людей постраждали.

Аварія сталася на трасі А4 біля села Кашичі вночі у неділю. В автобусі було загалом 10 людей. З них одна загинула, ще четверо отримали травми. Чи всі вони були громадянами України - не повідомляють.

За попередньою інформацією, автобус врізався у загорожу та вилетів у кювет.

Фото: ДТП у Польщі (rmf24.pl)