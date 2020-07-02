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В Польше произошло ДТП с участием автобуса, среди пострадавших украинцы

Новости » Происшествия     02.07.2020 - 19:48
В Польше произошло ДТП с участием автобуса, среди пострадавших украинцы
Фото: место происшествия (twitter.com/PolicjaSlaska)

В результате ДТП пострадали 16 украинцев

В Польше возле города Богуславице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия пострадали 16 украинцев.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины и пресс-центре польской полиции.

Всего в автобусе находились около 40 украинцев. Ранения получили по меньшей мере 16 человек, из них шесть госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает полиция и спасатели.

Напомним, в конце мая в ДТП под Вроцлавом погиб украинец.

Кроме того, в апреле в Польше водитель автомобиля уснул рулем и сбил на двух украинцев.

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Автор: РБК-Украина

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