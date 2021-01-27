У Польщі стався перший випадок крадіжки вакцини від COVID з медичного закладу. В ніч на 27 січня вкрали маленьку партію для вакцинації 18 осіб.

Про це повідомляє радіостанція RMF FM.

Повідомляється, що вакцину вкрали з приватної клініки у містечку Ілово-Осада. Загалом зникли три флакони, які були розраховані на вакцинацію 18 осіб. Таким чином, щеплення для цих людей довелося відкласти.

"Ми отримали повідомлення про крадіжку зі зломом в клініці. Вивчаємо всі сліди. На місці працює слідча група", - повідомила представник поліції Юстина Новицька.

Ілово-Осада - це місто з населенням менше 3 000 осіб, у ньому всього один пункт вакцинації.

Нагадаємо, раніше в Польщі підтвердили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Мутірованний штам вірусу виявила лабораторія в Малопольському воєводстві, куди направили 100 зразків для детального дослідження.

Також повідомлялося про перше важке ускладнення з початку масової вакцинації від COVID в Польщі. В уряді вже заявили, що будуть виплачувати компенсації за випадки ускладнення.