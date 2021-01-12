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Польща зафіксувала перше важке ускладнення після вакцини від COVID

Варшава, Вівторок 12 січня 2021 16:57
Польща зафіксувала перше важке ускладнення після вакцини від COVID
Фото: міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський (flickr com premierrp)
Автор: РБК-Україна

У Польщі з початку масової вакцинації від COVID зафіксували перший випадок важкого ускладнення. За ускладнення уряд має намір виплачувати компенсації.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає місцеве видання Interia Wydarzenia.

За його словами, на сьогодні понад 257 000 осіб вакциновано від COVID в Польщі.

"З доповіді головного санітарного лікаря випливає, що зафіксовано 37 небажаних побічних ефектів після щеплень. 32 з них носили легкий характер, чотири - середній і один - важкий", - сказав Недзельський.

Він також додав, що право на компенсацію мають люди, які будуть госпіталізовані не менш ніж на 14 днів або перенесуть анафілактичний шок. Виплати складуть від 10 до 100 тисяч злотих (2,6-26 тисяч доларів).

Нагадаємо, раніше у Польщі стався скандал, пов'язаний з вакцинацією відомих особистостей поза чергою.

Також повідомлялося, що Польща може передати Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини.

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