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У Польщі підтвердили перший випадок "британського" штаму COVID

Польща, Четвер 21 січня 2021 15:36
У Польщі підтвердили перший випадок "британського" штаму COVID
Фото: пробірка з написом "coronavirus" (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

У Польщі виявили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Інформацію підтвердили в польському Міністерстві охорони здоров'я.

Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Мутований штам вірусу підтвердила одна з лабораторій у Малопольському воєводстві, куди були спрямовані 100 зразків для детального дослідження.

Інформація про виявлену мутацію спрямована в Міжнародну систему звітності щодо розповсюдження вірусу (GISAID). Наступного тижня у Польщі планують визначити масштаб присутності "британського" коронавірусу в країні.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляли, що "британський" штам коронавірусу виявили вже в 60 країнах світу.

Також РБК-Україна писало, що країни Євросоюзу можуть ввести заборона на в'їзд для громадян Великобританії, поки не буде доведено, що вакцини від COVID ефективні проти вірусу.

Зазначимо, у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу, в тому числі і "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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