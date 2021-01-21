У Польщі підтвердили перший випадок "британського" штаму COVID

Фото: пробірка з написом "coronavirus" (Уніан)

У Польщі виявили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Інформацію підтвердили в польському Міністерстві охорони здоров'я.

Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Мутований штам вірусу підтвердила одна з лабораторій у Малопольському воєводстві, куди були спрямовані 100 зразків для детального дослідження.

Інформація про виявлену мутацію спрямована в Міжнародну систему звітності щодо розповсюдження вірусу (GISAID). Наступного тижня у Польщі планують визначити масштаб присутності "британського" коронавірусу в країні.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляли, що "британський" штам коронавірусу виявили вже в 60 країнах світу.

Також РБК-Україна писало, що країни Євросоюзу можуть ввести заборона на в'їзд для громадян Великобританії, поки не буде доведено, що вакцини від COVID ефективні проти вірусу.

Зазначимо, у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу, в тому числі і "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.