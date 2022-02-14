У Польщі прогримів вибух на динамітному заводі. Є зниклі безвісти

На півдні Польщі прогримів вибух на динамітному заводі у Крупскі-Млині (Сілезьке воєводство). На даний момент повідомляється про двох зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на onet.pl .

"В результаті події зруйновано одну будівлю, є поодинокі осередки загоряння... Ведуться пошуки двох співробітників, які не з'явилися в пункт збору", - повідомив прес-секретар місцевої пожежної служби Кароль Кержковскі.

На місці інциденту працюють близько 30 пожежників і пошукова група з собаками, навченими знаходити людей. Зазначимо, завод у Крупські-Млині займає площу близько 200 га.

Також повідомляється, що вибух стався під час технологічного процесу змішування 800 кг нітрогліцерину. Крім того, відомо, що вибух на заводі було чути за багато кілометрів. Зокрема, за словами очевидців, вікна тряслися за 20 км від заводу.