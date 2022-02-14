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В Польше прогремел взрыв на динамитном заводе. Есть пропавшие без вести

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Крупски-Млын, Понедельник 14 февраля 2022 20:41
В Польше прогремел взрыв на динамитном заводе. Есть пропавшие без вести Фото: взрыв на динамитном заводе в Польше (facebook.com/tginfopl)
Автор: Юлия Бойко

На юге Польши прогремел взрыв на динамитном заводе в Крупски-Млыне (Силезское воеводство). На данный момент сообщается о двух пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на onet.pl.

"В результате происшествия разрушено одно здание, имеются единичные очаги возгорания… Ведутся поиски двух сотрудников, которые не явились в пункт сбора", - сообщил пресс-секретарь местной пожарной службы Кароль Кержковски.

На месте инцидента работают около 30 пожарных и поисковая группа с собаками, обученными находить людей. Отметим, завод в Крупски-Млыне занимает площадь около 200 га.

Также сообщается, что взрыв произошел во время технологического процесса смешивания 800 кг нитроглицерина. Кроме того, известно, что взрыв на заводе был слышен за много километров. В частности, по словам очевидцев, окна тряслись в 20 км от завода.

Напомним, в январе в американском штате Нью-Джерси произошел масштабный пожар на химическом заводе, сообщалось как минимум об одном пострадавшем.

До этого в Великобритании произошел пожар на пластиковом заводе, в связи с чем жителей городка Хессл призывали закрыть двери и окна.

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