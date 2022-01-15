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На хімічному заводі в США сталася масштабна пожежа

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Нью-Джерсі, Субота 15 січня 2022 09:59
На хімічному заводі в США сталася масштабна пожежа Фото: пожежа на хімзаводі в США (twitter.com/HardingReports)
Автор: Олександр Мороз

В американському штаті Нью-Джерсі сталася масштабна пожежа на хімічному заводі. На даний момент відомо як мінімум про одного потерпілого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC New York.

Повідомляється, що надзвичайна пригода сталася на заводі у місті Пассаїк, будівля загорілася о 03:30 за київським часом. Також повідомляється, що вогонь охопив увесь виробничий комплекс, а в небо піднялася отруйна хмара диму.

На даний момент відомо про одного постраждалого пожежника. Міська влада Пасаїка звернулася до місцевих жителів із проханням закрити вікна в будинках та по можливості не виходити на вулицю.

Нагадаємо, влітку 2021 на заході Німеччини прогримів потужний вибух на території хіміко-фармацевтичного заводу Bayer. Тоді вибухову хмару було видно за кілька кілометрів, а внаслідок інциденту загинули кілька осіб.

До цього сталася аварія на хімічному заводі під українським містом Рівне, синоптики попереджали про можливі кислотні дощі.

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