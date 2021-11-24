В Британії сталася пожежа на пластиковому заводі. Місцевим радять зачинити вікна та двері

В місті Хессл Великобританії закликали населення не відчиняти двері та вікна. На місцевому пластиковому підприємстві сталася серйозна пожежа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph .

"Наразі ми знаходимося на місці інциденту в районі Хессла. Ми рекомендуємо місцевим жителям закрити вікна та двері", - йдеться у повідомленні пожежної служби.

Fire breaks out in plastic factory in hull, as clouds of thick smoke erupt by the Humber bridge #hessle #hull #humberbridge pic.twitter.com/dl1zuNfb0M — Patrick (@patrickhobley) November 24, 2021

На фотографіях та кадрах відео, які поширюються мережею, можна побачити полум’я, яке бушує та величезні клуби чорного диму. Водночас очевидці повідомляють про те, що з місця подій чутні численні вибухи.

Looks like the smoke monster from lost has invaded Hessle #fire #Hessle pic.twitter.com/LRFBMJ3SG8 — Carly Woodward (@carly_woodward) November 24, 2021

Наразі додаткової інформації про масштаби пожежі немає.