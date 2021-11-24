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В Британії сталася пожежа на пластиковому заводі. Місцевим радять зачинити вікна та двері

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Середа 24 листопада 2021 22:27
В Британії сталася пожежа на пластиковому заводі. Місцевим радять зачинити вікна та двері Фото: в Британії сталася пожежа на пластиковому заводі (twitter.com/patrickhobley)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Хессл Великобританії закликали населення не відчиняти двері та вікна. На місцевому пластиковому підприємстві сталася серйозна пожежа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

"Наразі ми знаходимося на місці інциденту в районі Хессла. Ми рекомендуємо місцевим жителям закрити вікна та двері", - йдеться у повідомленні пожежної служби.

На фотографіях та кадрах відео, які поширюються мережею, можна побачити полум’я, яке бушує та величезні клуби чорного диму. Водночас очевидці повідомляють про те, що з місця подій чутні численні вибухи.

Наразі додаткової інформації про масштаби пожежі немає.

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