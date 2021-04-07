У Польщі продовжили жорсткий карантин

"

За словами міністра, наступного тижня статистикою вже мають відбитися наслідки святкування Великодня.

Адам Недзельський наголосив, що зараз в країні домінуючим став "британський" штам коронавірусу, і є окремі підозри на "південноафриканський" і "бразильський" штами.

Так, до 18 квітня в Польщі будуть закриті готелі, торгові центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти та казино.

Також буде діяти заборона на роботу дитсадків і перукарень, великих магазинів меблів і будматеріалів.