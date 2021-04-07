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В Польше продлили жесткий карантин

Автор: РБК-Украина

Правительство Польши приняло решение продлить действующие в стране карантинные ограничения на девять дней. Таким образом, карантин будет действовать по меньшей мере до 18 апреля.

Об этом заявил министр здравоохранения Польша Адам Недзельский, передает RMF24.

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По словам министра, на следующей неделе статистике уже имеют отразиться последствия празднования Пасхи.

Адам Недзельский отметил, что сейчас в стране доминирующим стал "британский" штамм коронавируса, и есть отдельные подозрения на "южноафриканский" и "бразильский" штаммы.

Так, до 18 апреля в Польше будут закрыты гостиницы, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

Также будет действовать запрет на работу детсадов и парикмахерских, крупных магазинов мебели и стройматериалов.

Напомним, 25 марта правительство Польши приняло решение ввести дополнительные ограничения. В Польше запретили работу мебельных и строительных магазинов. При этом в торговых точках ограничили допустимое количество покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет один человек на каждые 20 квадратных метров.

Кроме того, 17 марта правительство Польши решило снова ввести локдаун по всей стране. С 20 марта остаются закрытыми театры, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, бассейны и различные спортивные учреждения. Школы должны вернуться на дистанционное обучение не ранее 9 апреля.

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