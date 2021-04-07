В Польше продлили жесткий карантин

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По словам министра, на следующей неделе статистике уже имеют отразиться последствия празднования Пасхи.

Адам Недзельский отметил, что сейчас в стране доминирующим стал "британский" штамм коронавируса, и есть отдельные подозрения на "южноафриканский" и "бразильский" штаммы.

Так, до 18 апреля в Польше будут закрыты гостиницы, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

Также будет действовать запрет на работу детсадов и парикмахерских, крупных магазинов мебели и стройматериалов.