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Польща достроково розірвала газовий договір з Росією

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Варшава, Понеділок 23 травня 2022 10:51
Польща достроково розірвала газовий договір з Росією Фото: Польща назавжди відмовилася від російського газу (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Польщі достроково розірвав договір на закупівлю газу з території Росії. Угода повинна була діяти до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петра Наімського в ефірі Польського радіо.

"Через 30 років можна констатувати, що відносини в газовій галузі між Польщею і Росією припинені", - сказав він.

За його словами, уряд Польщі 13 травня схвалив резолюцію про розрив угоди з урядом Росії від 1993 року.

Він повідомив, що польську ділянку газопроводу, по якому велося транспортування газу з Росії, можна використовувати для поставок з Німеччини.

Нагадаємо, термін газового контракту закінчувався в грудні 2022 року. Однак у квітні "Газпром" припинив постачання до Польщі. Перед цим російський газовий монополіст вирішив змінити умови і зажадав оплати в рублях.

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