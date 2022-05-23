Польща достроково розірвала газовий договір з Росією

Уряд Польщі достроково розірвав договір на закупівлю газу з території Росії. Угода повинна була діяти до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петра Наімського в ефірі Польського радіо.

"Через 30 років можна констатувати, що відносини в газовій галузі між Польщею і Росією припинені", - сказав він.

За його словами, уряд Польщі 13 травня схвалив резолюцію про розрив угоди з урядом Росії від 1993 року.

Він повідомив, що польську ділянку газопроводу, по якому велося транспортування газу з Росії, можна використовувати для поставок з Німеччини.