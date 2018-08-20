У Польщі визнали зростання економіки завдяки трудовим мігрантам з України

В Польщу мигроровали близько 1 млн громадян України

Трудові мігранти з України допомогли розвиватися польській економіці. Про це сказав голова польського Союзу підприємців і роботодавців Цезар Казмірчак, передає DW.

Повідомляється, що за даними відомства у справах іноземців у Польщі, на сьогодні майже 90% запитів про отримання посвідки на проживання подають громадяни України.

"Більшість з них потім влаштовується на роботу помічниками по господарству, на будівництво або ферми. Вони самостійно вчать мову і згодом добросовісно працюють... Без українців нашу економіку чекала катастрофа", - сказав Казмірчак.

Як зазначає видання, масова еміграція призвела до того, що в Польщу перебралися близько 1 млн громадян України.

Нагадаємо, в березні 2018 року рівень безробіття в Польщі становив 6,6 відсотка. Таким чином безробіття в Польщі досягла рекордно низького рівня.