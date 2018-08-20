В Польше признали рост экономики благодаря трудовым мигрантам из Украины
В Польщу мигроровали около 1 млн граждан Украины
Трудовые мигранты из Украины помогли развиваться польской экономике. Об этом сказал председатель польского Союза предпринимателей и работодателей Цезарь Казмирчак, передает DW.
Сообщается, что по данным ведомства по делам иностранцев в Польше, на сегодня почти 90% запросов о получении вида на жительство подают граждане Украины.
"Большинство из них потом устраивается на работу помощниками по хозяйству, на стройки или фермы. Они самостоятельно учат язык и потом добросовестно работают… Без украинцев нашу экономику ждала катастрофа", - сказал Казмирчак.
Как отмечает издание, массовая эмиграция привела к тому, что в Польщу перебрались около 1 млн граждан Украины.
Напомним, в марте 2018 года уровень безработицы в Польше составил 6,6 процента. Таким образом безработица в Польше достигла рекордно низкого уровня.