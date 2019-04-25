У Польщі припиняють безстроковий страйк вчителів

З суботи, 27 квітня, польські вчителі прийняли рішення припинити національну страйк і дати уряду час до вересня на виконання їх умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

За словами голови Профспілки польських учителів Славоміра Броняжа, страйк міг би тривати і далі, тому що всі вчителі готові до цього.

"Однак, він поставить під загрозу випускні іспити, так звану "матуру", необхідну для вступу до вузів", заявив він.

Броняж підкреслив, що ніхто не зможе замінити вчителів на час цих іспитах, здача яких стартує з 6 травня.

"З сьогоднішнього дня ми входимо в новий етап, який буде набагато складніший, але це той етап, який продемонструє обличчя нашого протесту. Ми знаходимося на половині нашого шляху", - заявив Броняж.

Безстроковий страйк вчителів у Польщі триває майже три тижні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 8 квітня у Польщі почався безстроковий страйк учителів. Вони вимагають підвищення зарплат.

Страйк оголосили у зв'язку з невиконанням вимоги про підвищення базової заробітної плати вчителів, працівників освіти, інших педагогічних працівників з 1 січня поточного року на 1000 злотих.

Пізніше міністр національної освіти Польщі Анна Залевська запевнила, що уряд і органи самоврядування готові провести гімназійний іспит, незважаючи на масовий страйк вчителів.