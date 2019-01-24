У Польщі висунули звинувачення чоловіку за вторгнення до президентського палацу

Фото: місце інциденту у Варшаві (rmf24.pl)

Його звинувачують, зокрема, у нападі на поліцейського

Окружна прокуратура у Варшаві висунула Пшемиславу С., який у вівторок 22 січня на автомобілі намагався протаранити ворота президентського палацу, обвинувачення у нападі на співробітника поліції під час виконання службових обов’язків та у вторгненні на територію президентського палацу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, прокурор вніс до суду клопотання про тримісячний арешт затриманого.

Інцидент, унаслідок якого постраждав поліцейський, трапився у вівторок пополудні. Правоохоронець, котрий патрулював центр міста, помітив на односторонній вулиці Фоха, неподалік площі Пілсудського, легкове авто марки Volkswagen Golf, що їхало у протилежному напрямку.

Поліцейський вийшов на проїжджу частину і спробував зупинити водія. Однак той проігнорував правоохоронця, збив його та кинувся тікати.

36-річний чоловік, який керував автівкою, повернув на вулицю Фоха, а потім – на вулицю Трембацьку. Його затримали на Краківському передмісті, недалеко від того місця, з якого він почав втікати. Автомобіль, яким він їхав, зупинився перед огорожею біля в’їзду на терен Президентського палацу.

За словами речника Окружної прокуратури у Варшаві прокурора Лукаша Лапчинського, 36-річний чоловік не поводився агресивно, "але водночас він не виконував вказівок, які йому давали, і контакт з ним був ускладненим". Чоловік був тверезим. Пшемислава С. обстежили у лікарні та взяли кров для перевірки на наявність наркотичних речовин. За словами прокуратури, необхідно також провести судово-психіатричне обстеження чоловіка.

Підозрюваний не визнав своєї вини і відмовився від дачі пояснень. Він заявив, що не пам’ятає перебігу подій.

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