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У Варшаві невідомий на авто намагався прорватися до президентського палацу

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 15:56
У Варшаві невідомий на авто намагався прорватися до президентського палацу
Фото: місце інциденту у Варшаві (rmf24.pl)

На даний момент поліція з'ясовує мотиви події

У Варшаві (Польща) невідомий на автомобілі намагався протаранити ворота президентського палацу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський портал RMF24.

Повідомляється, що невідомий на автомобілі Volkswagen їхав у бік палацу, коли поліцейський спробував зупинити авто для контролю, однак машина набрала швидкість, зачепила поліцейського і врізалася в огорожу, яка відділяє палац від вулиці.

Після цього, 36-річний водій покинув автомобіль і спробував втекти, проте був затриманий. На даний момент поліція з'ясовує мотиви події. Подію прокоментував президент Польщі Анджей Дуда, який знаходиться в Давосі.

"Це дивна ситуація. Я хочу підкреслити, що палац безпечний і надійно охороняється; співробітники добре виконують свою роботу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі затримали трьох українців після замаху на білоруса.

До цього у Польщі поліція затримала понад 20 осіб за погрози політикам.

 

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